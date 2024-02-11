حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا يؤكد رفضه تزوير الانتخابات وينتقد معاناة الشعب

أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض في موريتانيا، اليوم السبت، أنه لن يقبل تزوير الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل في موريتانيا.

وقال رئيس الحزب الأكبر في المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيد المختار في مهرجان جماهيري حاشد عقده مساء اليوم السبت، في العاصمة نواكشوط تحت عنوان "الشعب يعاني"، "إن الحل يكمن في حوار جاد بين السلطة والمعارضة".

وأضاف أن حل مشاكل البلاد يكمن في حوار جاد يجنب البلاد الانزلاق إلى متاهات وتوترات تعاني منها بلدان الجوار الأفريقي لموريتانيا .

ودعا الحكومة إلي تدابير عاجلة تضع حدا للفساد المستشري ولمعاناة المواطنين نتيجة الفساد وغلاء الأسعار.

ويأتي هذا المهرجان بعد فترة هدوء على الساحة السياسية في البلاد في حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.