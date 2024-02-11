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أعداد جريدة الشروق
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انتظام الدراسة بجميع مدارس جنوب سيناء مع بداية الفصل الدراسي الثاني

رضا الحصري
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 10:34 ص

انطلقت اليوم الأحد، أولى أيام الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس بكافة الإدارات التعليمية في محافظة جنوب سيناء، واستعدادات مكثفة من قبل إدارات المدارس لاستقبال الطلاب.
وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الدراسة انتظمت اليوم بكافة المدارس على مستوى مدن المحافظة، واستقبلت 47 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي العام والفني.
وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن جرى تكثيف لجان المتابعات على المدارس منذ بداية استقبال الطلاب وحضور طابور الصباح والحديث خلاله عن عيد الشرطة المصرية، وإبراز دورهم في حماية الأمن الداخلي للبلاد، ومتابعة سير العملية التعليمية، والاطلاع على الجداول المدرسية، وسجلات توزيع المهام والإشراف، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا، وتسليم الكتب المدرسية للطلاب، مشيرًا إلى أن المدارس تسلمت الكتب الدراسية من مخازن المديرية.
وأكد أنه جرى سد العجز في المدارس بالاستعانة بعدد من معلمين المعلمين للعمل بالصحة في التخصصات التي يوجد عجز بها، والذين كان يجري الاستعانة بهم خلال الفصل الدراسي الأول، والتأكيد على ضرورة الالتزام بخريطة الترم الثاني كاملة، والانتهاء منها في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.


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