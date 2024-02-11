وزير دفاع إسرائيل: تعميق عمليتنا بغزة يقربنا من اتفاق واقعي لإعادة الأسرى

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الأحد، أن تعميق العملية العسكرية في غزة يقرب تل أبيب من التوصل لما سماه اتفاقًا واقعيًّا لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها هيئة البث الرسمية، وظهرت في خلفيتها أسلحة وصواريخ زعم جالانت، أن جيش الاحتلال عثر عليها في مواقع لحركة حماس بغزة، بحسب وكالة الأناضول.

وقال جالانت: «نستضيف هذا الصباح (الأحد) اجتماع مجلس الوزراء في (مقر وزارة) الدفاع، لنظهر للوزراء بالضبط كيف نصل إلى إنجازاتنا ونعمقها وما عثرنا عليه في غزة»، وفق زعمه.

وأضاف: «توغلنا في قلب أكثر الأماكن حساسية لدى حماس، واستخدمنا مخابراتها ضدهم.. وقمنا بتفجير وسائلهم الحربية في الميدان، كل ذلك يؤدي إلى تعميق واختراق قلب قدرات حماس»، على حد ادعائه.

وختم بقوله: «كلما تعمقنا في هذه العملية، كلما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق واقعي من أجل إعادة (الأسرى)».

ومنذ اندلاع الحرب، قُتل 564 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم 227 منذ بدء العملية البرية، فيما أُصيب ألفان و853، بينهم ألف و319 منذ 27 أكتوبر الماضي، بحسب المعلن على الموقع الإلكتروني للجيش.

وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.