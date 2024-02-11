نقل أكبر فرقة بجيش الاحتلال من غزة إلى الحدود مع لبنان

قرر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، نقل الفرقة المدرعة 36 من قطاع غزة إلى الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة "حزب الله" القصف بوتيرة يومية.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نقاشات جرت مؤخرا في هيئة الأركان طالب خلالها قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان بالإبقاء على الفرقة 36، وهي أكبر فرقة نظامية في الجيش، في وسط قطاع غزة بهدف زيادة الضغط العسكري على حركة حماس.



لكن رئيس شعبة العمليات اللواء عوديد باسيوك، طرح ضرورة إخراج الفرقة من غزة ونقلها إلى الشمال، لتحل محل قوات الاحتياط لتكون جاهزة لأي سيناريو.



وقرر رئيس الأركان في نهاية الأمر، سحب الفرقة 36 من غزة ونقلها إلى الحدود اللبنانية، كما نقلت وكالة الأناضول.



ولم تتوفر معلومة بشأن توقيت نقل الفرقة التي تتكون من وحدات مناورة (مدرعات وسلاح المشاة وسلاح الهندسة)، وتشمل اللواء 188، واللواء السابع، ولواء جولاني، ولواء عتصيوني، وكتائب سلاح الهندسة.



ومنذ أواخر ديسمبر الماضي، سحب جيش الاحتلال من غزة اللواءين 4 و55 احتياط والكتيبة 7107 هندسة قتالية والكتيبة 13 في لواء جولاني.