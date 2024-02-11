المقداد: سوريا مستعدة لخوض حروب جديدة ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد، إن «دمشق خاضت حروبًا ضد إسرائيل، وهي على استعداد لخوض حروب جديدة ضدها».

وأضاف المقداد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في دمشق: «سوريا خاضت حروبًا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي على استعداد لخوض الحروب ضده لكن هي تقرر متى وكيف».

وشدد على أن «الجرائم التي ترتكبها القوات الأمريكية والقوات التركية شمال سوريا، يجب أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأوضح المقداد أن «احتلال إسرائيل وأمريكا وتركيا، لجزء من أراضي سوريا غير قانوني»، مؤكدا أن «الشعب السوري موحد على ضرورة خروج القوات الأمريكية والتركية من البلاد».

واستطرد: «منذ بداية تشكيل الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وسوريا تقاوم هذا الاحتلال، وتحرير الجولان العربي السوري المحتل في صلب أولويات الدولة السورية».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ‏‏استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة.

ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس الأسد، قوله خلال اللقاء، إن «سلوك أمريكا حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط».