رئيس مؤتمر ميونخ للأمن مطالبا بزيادة الدعم الغربي لأوكرانيا: بوتين يعتبرنا ضعافا

أعرب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هويسجن، عن اعتقاده بأن على الغرب أن يدعم أوكرانيا بشكل أكثر حزما.

تجدر الإشارة إلى أن هويسجن، شغل على مدار فترة طويلة منصب مستشار السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وفي تصريحات لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال هويسجن إن "(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين يعتبرنا ضعافا ويعتقد أنه في موقف قوة".

ونفى هويسجن، أن يكون بوتين في موقف قوة في مواجهة الغرب، ورأى أن من المهم لهذا السبب توضيح مدى خطأ هذا الاعتقاد أن نظهر له كيف أنه مخطئ بشدة، وقال: "بوتين يستشعر الضعف، لذا يجب علينا أن نظهر القوة بشكل أكبر".

وتابع أنه لن تسنح فرصة حقيقية لإجراء مفاوضات إلا إذا أدرك بوتين، أنه لن يكسب الحرب على أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك حاجة في هذه الحالة إلى وجود ضمانات أمنية قوية بالنسبة لأوكرانيا، "وأفضل شكل لها هو عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وعزا هويسجن، الحاجة إلى الضمانات الأمنية إلى أن الماضي أظهر أن بوتين لا يلتزم بالاتفاقات، وحذر من أنه في حال عدم توافر ضمانات أمنية فإن "هناك خطرا كبيرا أن يعاود بوتين الهجوم مجددا".