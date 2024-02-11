لجنة الانتخابات الباكستانية: لا فائز واضح بعد انتهاء فرز الأصوات

حصل المرشحون، الذين يدعمهم حزب رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، المسجون الآن، على 101 مقعد في البرلمان الوطني، حسب البيانات التي نشرتها لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الأحد.

لكن لم يظهر أي حزب كفائز واضح، في الانتخابات التي شهدت منافسة شديدة، لكن متنازع عليها. وحتى الآن نشرت اللجنة نتائج أكثر من 840 من أصل 852 مقعدا في الجمعيات الوطنية وأربع جمعيات إقليمية.

وحصل حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز"، الذي يتزعمه رئيس وزراء باكستان الأسبق، نواز شريف على 75 مقعدا، بينما حزب رئيسة الوزراء السابقة الراحلة، بينظير بوتو، حصل على 54 مقعدا.

ويشترط حصول أي حزب سياسي على أغلبية بسيطة هي 134 مقعدا لتشكيل حكومة.