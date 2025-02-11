الاحتلال يهدم منشآت في مخيم الفارعة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أجزاءً من منشآت لمواطنين في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت مقهى وأجزاءً من اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة، كما فجرت غرفة علوية في منزل المواطن هاني حسين عطية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها وحصارها على مخيم الفارعة لليوم العاشر على التوالي، وتعمّد الاحتلال تدمير البنية التحتية بالمخيم وتقطيع خطوط المياه عن كامل المخيم، فضلا عن نفاد المواد الغذائية والأساسية بما فيها الأدوية وحليب الأطفال، ومنع قوات الاحتلال إدخالها إلى المخيم.

كما داهمت قوات الاحتلال أغلبية مساكن المواطنين في المخيم، وخلعت أبواب العديد منها، وفجرت أبوابا أخرى، بالإضافة إلى تدمير المنازل ومحتوياتها من الداخل.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة الشعبية في مخيم الفارعة نافز جوابرة، لوكالة «معا» الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أجبرت أكثر من 3000 مواطن على النزوح من منازلهم، تحت تهديد السلاح، نحو المناطق المجاورة للمخيم.

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال تعمدت تدمير البنية التحتية في المخيم ومحيطه، ودمرت عددًا من المنازل، وفجرت منازل أخرى داخل المخيم».