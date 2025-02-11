المجلس القومي للمرأة بدمياط ينظم جلسات تدريبية للدعاة حول التوعية المجتمعية

أطلق المجلس القومي للمرأة بدمياط فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية، ضمن ندوات التوعية المجتمعية «جلسات الدوار» بالمحافظة، وذلك بحضور مقررات فروع المجلس بالمحافظات ومديري الأوقاف.

وأوضحت مروة نبيل، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، أن البرنامج يستهدف 57 شيخًا، مشيرةً إلى أن الدورات ستتوالى خلال الفترة المقبلة. ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الجلسات التي تناقش موضوعات هامة، منها الصحة والحقوق الإنجابية من المنظورين الطبي والديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، بالإضافة إلى الأمومة الآمنة من المنظورين الطبي والديني.

ويأتي هذا البرنامج في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يُنفذ بقرى مبادرة «حياة كريمة»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية والصحية من خلال خطاب ديني مستنير يواكب احتياجات المجتمع.