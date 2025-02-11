ثلاثي هجومي في تشكيل سموحة لمواجهة بتروجت بالدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مستضيفه بتروجت، في الرابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بتروجت يستضيف فريق سموحة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سموحة، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق بتروجت المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

ويدخل سموحة مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد مصطفى ميدو، محمد رجب الصافي وشريف رضا.

خط الوسط: عبد الرحمن عامر، محمد متولي كناريا ودوكو دودو.

الهجوم: صامويل أمادي، عبد الكبير الوادي ومحمد سالم

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: حسين تيمور، عمرو السيسي، محمد سعيد مكرونة، علي عمرو، مصطفى البدري، أشرف مجدي، إسلام عطية، محمود صابر وعبد الله بوستنجي.