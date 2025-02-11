أجرت محافظة دمياط مزايدة علنية لنقل وجمع مخلفات الدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، بهدف التخلص الآمن منها في الأماكن المعتمدة بيئيًا.



وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط أن المزايدة رست على إحدى الشركات، التي أصبحت الجهة المعتمدة لتسلم تلك المخلفات من أماكن تولدها ونقلها إلى مواقع التخلص الآمن منها.

وقد بدأت الجهات المختصة بالتوجه إلى محلات الطيور والدواجن والأسماك في مختلف أنحاء المحافظة، حيث يتم تجميع المخلفات واستلامها من المحلات، مع فصل كل نوع على حدة، تمهيدًا لنقلها إلى أماكن التخلص النهائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحد من الإدارة غير السليمة لمخلفات ذبح وتجهيز الدواجن، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص غير الآمن منها، وذلك تحت إشراف إدارة شؤون البيئة بالمحافظة.

وألزمت المحافظة جميع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن تجميع ونقل المخلفات، حفاظًا على البيئة والصالح العام، مع التأكيد على أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين المنظمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وفي إطار خطة المحافظة للإصحاح البيئي، وحرصًا على التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، بالتنسيق مع جهاز تنظيم المخلفات.