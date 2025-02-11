سلوفاكيا: لنا حق أخلاقي في وقف تدفق الغاز إلى أوكرانيا

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، في رسالة مصورة بالفيديو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لها "حق أخلاقي" في وقف عمليات نقل الغاز إلى أوكرانيا عبر أراضيها، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وكانت عمليات تدفق الغاز من أوروبا إلى أوكرانيا عبر سلوفاكيا، استؤنفت الأسبوع الماضي؛ بسبب نقص الغاز في أوكرانيا.

ويتدفق حاليا نحو 7.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عبر نقطة ربط بودينس على الحدود بين سلوفاكيا وأوكرانيا.

وقال فيكو، إن سلوفاكيا لها الحق في التفكير في إيقاف عمليات نقل الغاز، حيث أوقفت أوكرانيا تدفقات الغاز إلى أوروبا وهي ترفع الآن الأسعار بطلبها الإضافي.

وفي وقت سابق، انتقد فيكو أوكرانيا بسبب قرارها وقف عبور الغاز الروسي عبر سلوفاكيا في بداية العام، وهو القرار الذي قال إنه سبب أضرارا اقتصادية كبيرة لسلوفاكيا.

وتعتمد سلوفاكيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الغاز الروسي أكثر من أي دولة أخرى تقريبا في أوروبا.