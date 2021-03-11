الصحة العراقية: دخلنا مرحلة تفشي كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخمي، أن البلاد دخلت مرحلة تفشي وباء فيروس كورونا، محذرا من خطورة الوضع ولا سيما في ظل انتشار السلالة الجديدة من الفيروس.



وقال المتحدث باسم الصحة العراقية في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز، إن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزمة على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومة، والقوات الامنية كافة هي جزء من اللجنة"، مشيرا إلي أن قانون الصحة العامة وقانون العقوبات العراقي ينصان على محاسبة أو معاقبة أي فرد يضر بالصحة العامة".



وأكد أن "الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية"، قائلا " سندخل نحو التفشي أو قد دخلنا في ذلك، وخصوصاً في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية اشد وأكثر من سابقتها وتصيب الاطفال والشباب".



وشدد على ضرورة أن يكون لدى المواطن الدافع نحو الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات خوفاً من تفشي الوباء وخوفاً على المواطنين والبلاد"، مطالباً "الالتزام للحد من انتشار الوباء".