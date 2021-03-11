الأمير ويليام مدافعا عن العائلة البريطانية المالكة: ليست عنصرية إطلاقا

دافع الأمير ويليام دوق كامبريدج، اليوم الخميس، عن النظام الملكي البريطاني ضد اتهامات دوق ودوقة ساسكس بالعنصرية، قائلاً: "نحن لسنا عائلة عنصرية إطلاقًا".

ورأت صحيفة /الجارديان/ البريطانية أن تصريح ويليام يقدم نظرة ثاقبة على الأذى الذي يشعر به أفراد العائلة المالكة بشأن هذه المسألة وهو أول تعليق شخصي علني يدلي به أي فرد من العائلة البريطانية منذ الادعاءات.

ونقلت الصحيفة عن الأمير وليام، قوله إنه لم يتحدث إلى شقيقه بعد منذ أن شن هاري وميجان هجومهما على العائلة الملكية في مقابلة مع أوبرا وينفري.

ولدى مغادرته مدرسة في ستراتفورد إلى جانب زوجته دوقة كامبريدج، اليوم الخميس، سأل أحد المراسلين الأمير ويليام: "هل العائلة المالكة عائلة عنصرية يا سيدي؟"، فأجاب الدوق: "نحن لسنا عائلة عنصرية إطلاقًا".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد تحدث مع الأمير هاري، منذ مقابلة الأخير وزوجته ميجان مع أوبرا وينفري، قال الأمير ويليام: "لا، لم أتحدث معه بعد لكني سأفعل".

وفي مقابلة تلفزيونية، أخبرت ميجان أوبرا وينفري أن أحد أفراد الأسرة المالكة - لم تفصح عن اسمه - سأل الأمير هاري "عن مدى قتامة" بشرة ابنهما آرتشي الذي لم يكن قد ولد بعد.

ورفض كل من الأمير هاري وميجان الإفصاح عن هوية من أدلى بالتعليق، لكن هاري أوضح لاحقا لأوبرا أنها ليست الملكة أو دوق إدنبرة.