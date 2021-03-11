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الزمالك يبدأ الاستعداد للترجي الجمعة

أمير نبيل
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 10:54 م

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي  مساء الجمعة وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك فريق الترجي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري.

ووصل الزمالك بفوزه اليوم إلى النقطة رقم ٣٣ في صدارة جدول ترتيب الدوري.


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