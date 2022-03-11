أمين حلف الناتو: يجب ألا يصل الوضع في أوكرانيا إلى حرب مع روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إنه ‏يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته من أوكرانيا، متوقعًا فرض عقوبات على موسكو من قبل حلفاء «الناتو».

‏وأضاف ستولتنبرج، أن هذه الحرب يجب ألا تتوسع خارج حدود أوكرانيا، مؤكدًا أن الوضع في أوكرانيا يجب ألا يصل إلى حرب للناتو مع روسيا، لأن ذلك سيؤدي لوقوع مزيد من الضحايا، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، اليوم الجمعة.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.