علي فرج يتوج بلقب بطولة أويتاسيا للإسكواش

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توج علي فرج لاعب نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميًا بلقب بطولة أوبتاسيا للإسكواش، التي تقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 مارس إلى 11 مارس الجاري.

وفاز فرج في المباراة النهائية على نظيره البيروفي دييجو إلياس المصنف السادس عالميًا بثلاثة اشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 53 دقيقة.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 4-11, 11-8, 11-8, 13-11.

واستهل فرج مشواره في البطولة بداية من دور ال 16 بمواجهة مواطنه محمد الشربيني وانتهت المباراة لصالحه بثلاثة اشواط نظيفة، ثم تغلب على الويلزي جويل ماكين بنتيجة 3-0 في دور ربع النهائي.

وفاز فرج على السويسري نيكولاس مولارفي بثلاثة اشواط نظيفة في دور نصف النهائي ، وأخيرًا توج فرج بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره البيروفي دييجو إلياس بثلاثة اشواط مقابل شوط.