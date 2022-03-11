الوكالة الدولية للطاقة الذرية:روسيا وأوكرانيا لم تتفقا بشأن ضمانات السلامة النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية الطاقة الذرية رافائيل جروسي إن وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا لم تقدما للوكالة أي ضمانات بشأن حماية المنشآت النووية الأوكرانية خلال المحادثات في تركيا.

والتقى جروسي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإجراء محادثات يوم الخميس في أنطاليا.

ومع ذلك، وجد جروسي مؤشرات إيجابية. وقال عقب عودته لمطار فيينا " أوكرانيا وروسيا الاتحادية يريدان العمل معنا، واتفقا على العمل معنا".

وأعرب عن أمله في إجراء المزيد من المحادثات قريبا.

ودعا جروسي، في أعقاب تعرض العديد من المنشآت النووية الأوكرانية للاستيلاء أو الضرر أو الاختراق خلال أسبوعين منذ بدأ الاجتياح الروسي لأوكرانيا، إلى إجراء مفاوضات بشأن ضمانات أمنية لتجنب حوادث نووية.

وأعرب جروسي أيضا عن مخاوفه بشأن المعدات التي استخدمت لمراقبة المواد النووية في مفاعل تشيرنوبل ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية في الوقت الذي لم تتلق فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إشارات لعدة أيام.

وقال" ما لدينا في الواقع هو وضع مخز، هو وضع مقلق بالنسبة لنا".

وقال إن رابط البيانات ليس من أجل السلامة التشغيلية، ولكن للتأكد من أن المواد النووية تستخدم فقط من أجل الأغراض السلمية. ومع ذلك، إنها لمشكلة إذا لم تتسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات بشكل متواصل".