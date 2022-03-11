بوتين للوكاشينكو: تطورات ايجابية في التفاوض مع أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس اليوم الجمعة عن بعض التطورات الإيجابية فى عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني.



وأكد بوتين خلال مباحثاته اليوم مع لوكاشينكو في موسكو أن العقوبات الغربية على روسيا هي دفعة لتعزيز السيادة التكنولوجية والاعتماد على النفس، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.



وأشار بوتين إلى أن الاتحاد السوفييتي عاش تحت وطأة العقوبات وتوصل إلى نجاحات في مختلف المجالات.



ومن جهته، أكد لوكاشينكو تواصله الدائم مع الرئيس بوتين بشأن ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والمفاوضات القائمة بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أنه حريص على العلاقات الوطيدة بين البلدين.



وقال لوكاشينكو إن أوكرانيا استعدت لشن ضربات ليس فقط ضد إقليم دونباس بل وضد بيلاروسيا أيضا، مضيفا: "من الجيد أنه كلما تقدم الوقت يزداد فهم الرأى العام للوضع.. لم نهاجمهم، لم نقم نحن بذلك!".



وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أن لوكاشينكو وصل إلى روسيا في زيارة عمل.