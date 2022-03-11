الكرملين: اقتراح إرسال متطوعين إلى أوكرانيا لا يشمل المواطنين الروس

أوضح الكرملين، أن اقتراح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إرسال متطوعين إلى أوكرانيا لا يشمل المواطنين الروس، وذلك حسبما أوردته «سبوتنيك»، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا من الحكومة الروسية السماح لهم بالوصول إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في القتال ضد قوات الحكومة الأوكرانية، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، صباح اليوم الجمعة.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.