الصدر يبحث مع كبار القيادات السياسية القضايا المتعلقة بالوضع العراقي الراهن

أجرى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سلسلة اتصالات هاتفية، اليوم الخميس، مع كبار القيادات السياسية العراقية للتباحث بشأن القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن.

وذكر بيان للكتلة الصدرية وزع مساء اليوم أن الصدر أجرى إتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية، بينها مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، وذلك للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن.

وبحسب مصادر عراقية، يعتزم البرلمان العراقي حسم إنتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الشهر الحالي بعد تأخر عملية الانتخاب التي كان من المفترض أن تجرى في التاسع من شهر شباط/فبراير الماضي.

ويقود الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، تحالفا يضم كبار الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الذي يضم غالبية القوى السنية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ويسعى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يقوده زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، والذي يضم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات، إلى حشد القوى الأخرى للمطالبة بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع دون إستثناء.