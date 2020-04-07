السيطرة علي حريق شب داخل حديقة فاكهة في ملوي بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق اندلع داخل حديقة فاكهة "يوسفي" بقرية الشيخ عبادة بشرق النيل في مركز ملوي بالمنيا، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر على احتراق عدد من أشجار اليوسفي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بحديقة موالح "أشجار يوسفي"، ملك عبد الحميد إبراهيم بقرية الشيخ عبادة في شرق النيل بمركز ملوي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للزراعات المجاورة.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعل، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية على احتراق نحو 20 شجرة يوسفي.

وتم إخطار الوحدة المحلية لقرية الروضة لإتخاذ اللازم، وتم إبلاغ المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للفحص والمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وأخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، يوم الجمعة، حريقين، الأول داخل مخزن خردة وبلاستيك في مركز أبوقرقاص وكان سببه حدوث ماس كهربائي، والثاني داخل جمعية أهلية بمركز ملوي، دون إصابات بشرية.