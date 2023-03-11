مجموعة فاجنر الروسية تعلن اقتراب قواتها من المركز الإداري لأرتيموفسك باخموت

أعلن مؤسس شركة (فاجنر) العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، تقدم القوات الروسية في أرتيوموفسك /باخموت، حيث باتت على بعد ما يقرب من مسافة 1.2 كم عن المركز الإداري للمدينة.

وأشار بريجوجين -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- إلى أن القوات الأوكرانية ستحاول شن هجوم مضاد من شمال المدينة "ومن المهم تأمين حماية الجناح الأيمن والأيسر لقواتنا".

وكان عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روجروف، قد ذكر -في وقت سابق اليوم- أن الجيش الأوكراني يقوم بنقل قوات من محور زاباروجيا إلى منطقة أرتيوموفسك "باخموت".

وأوضح أن أعداد مجموع القوات الأوكرانية المتركزة على خط التماس على محور زاباروجيا وصلت إلى نحو 70 ألف عسكري.