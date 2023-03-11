المرصد السوري: مسلحون يشتبه أنهم من تنظيم داعش يقتلون جامعي الكمأ

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش قتلوا ثلاثة من جامعي الكمأ وخطفوا عشرات الأشخاص شمالي سوريا.

وذكر المرصد السوري أن المسلحين قتلوا ثلاثة شباب من جامعي الكمأ في ريف محافظة حلب، وخطفوا 26 آخرين من بينهم نساء واقتادوهم إلى مكان مجهول.

ولم يحدد المرصد الذي يرصد العنف في سوريا منذ بدء الحرب في 2011 توقيت الواقعة بالتحديد.

ويحاول العديد من الأشخاص المتضررين من الصعوبات الاقتصادية في سوريا التي تمزقها الحرب كسب عيشهم بالبحث عن الكمأ الشهي الثمين في الصحراء.

يشار إلى أن المسلحين ينتشرون في المناطق النائية التي غالبا ما توجد بها ألغام، مما يجعل البحث عن الفطر أمرا شديد الخطورة.

وذكر المرصد السوري أن تنظيم داعش استهدف جامعي الكمأ في سوريا في الأسابيع القليلة الماضية عن طريق خطفهم أو قتلهم.