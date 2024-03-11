محافظة الجيزة: غلق شارع الهرم ساعتين من تقاطعه مع طريق المنصورية حتى مسجد الصباح

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع أعمال تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو وذلك بشارع الأهرام بالاتجاهين لمسافة (300م) بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة امام مسجد الصباح.





وأوضحت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بشارع الاهرام بالموقع المشار اليه وذلك لمدة ساعتين على تكون الأعمال يوم الاثنين الموافق 11 / 3 / 2024 ابتداء من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.



وتطمئن محافظة الجيزة المواطنين بأن من المتوقع صدور أصوات مرتفعة مصاحبة للأعمال أثناء تنفيذ عملية تفريغ ضغط الهواء، مشيرة إلى أن الامر لا يدعو للقلق.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل عملهم.



ولفتت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل الضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.