 حضور جماهيري لافت في احتفال مركز طنطا الثقافي بليلة رؤية هلال رمضان - بوابة الشروق
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حضور جماهيري لافت في احتفال مركز طنطا الثقافي بليلة رؤية هلال رمضان


نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 3:31 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 3:31 م

شهد المركز الثقافي بطنطا، عروضا فنية احتفالا بليلة رؤية هلال شهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية بجميع المحافظات.

ووسط حضور عدد كبير من جمهور مدينة طنطا، أقيمت عدة عروض شهدت تفاعلا من الأطفال والشباب مع الشخصيات الكارتونية الرمضانية على أنغام أغاني رمضان، افرحوا يا بنات، هاتوا الفوانيس، رمضان في مصر حاجة تانية، رمضان كريم، حالو يا حالو، كما تفاعل الحضور مع عروض التنورة بين الرقص والغناء.

ويستعد المركز لتقديم 6 ليال فنية وثقافية وعدد من الأمسيات الشعرية والعروض الفنية بمشاركة فرقة محمد فوزي للموسيقى العربية وفرقة الغربية للفنون الشعبية وفرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة أوبرا عربي وفرقة طنطا للموسيقى العربية، وذلك ابتداء من 15 رمضان، كما ينظم المركز عددا من الورش الفنية والأشغال اليدوية اعتبارًا من 6 رمضان وحتى 13 رمضان.


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