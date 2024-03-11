رضا عبد العال: الأخطاء التحكيمية دائما لصالح الأهلي

يرى رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن الأخطاء التحكيمية دائمًا ما تكون لصالح الأهلي، مشددًا على أنه كان هناك توجه لفوز الفريق بلقب كأس مصر.

الأهلي هزم الزمالك 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية في نهائي كأس مصر، وحقق اللقب للمرة 39 في تاريخه، معززًا رقمه الأكثر تتويجًا باللقب.

وقال رضا عبد العال في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «التوجه واضح منذ فوز الأهلي على المصري في ربع النهائي، حيث تم احتساب ضربة جزاء غير صحيحة للأهلي، كما تم إلغاء هدف واضح للمصري».

وأضاف: «هدف إمام عاشور في مرمى الزمالك جاء من تسلل واضح، الحكم البرازيلي دارونكو ليس مسؤولاً عن ذلك، ولكن طاقم تحكيم تقنية الفيديو وراء احتساب الهدف».

وتابع: «لماذا يستمر النقاش حول هذه اللعبة 4 دقائق ونصف؟ الفريقان ظهرا بمستوى باهت والعدالة أن هذا اللقاء ينتهي بضربات الترجيح».

وأكد: «كان يجب تطبيق تقنية الفيديو الآلي بخصوص التسلل لمنع أي جدل، وكنت سأقول نفس الكلام لو كان الهدف للزمالك».

وأوضح: «الأخطاء التحكيمية دائماً لصالح الأهلي، عندما كنت لاعباً في الأهلي لم تكن الأمور بهذه الصورة، والحكام كانوا يراعون ضمائرهم بشكل أكبر وقتها».

وأردف: «يجب توفير العدالة التحكيمية للحصول على منظومة كروية متكاملة، ما الأزمة أن يفوز فريق صغير على كبير بالدوري المصري؟ في إنجلترا فاز ليستر سيتي بلقب الدوري بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى».

وأتم: «رفضت العمل كمدرب مساعد لأحد المديرين الفنيين في الدوري المصري، لأن أغلب مدربي الدوري لن يفيدوني بشيء، وكلهم وصلوا إلى مناصبهم بالعلاقات ليس أكثر».