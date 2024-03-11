مسلسل صيد العقارب تريند إكس والأكثر بحثا على فيسبوك بعد عرض أول حلقة

تصدر هاشتاج صيد العقارب موقع "إكس" كما جاء ضمن الأكثر بحثا على موقع "فيسبوك" وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني للنجمة غادة عبدالرازق.

ومع بداية عرض أحداث الحلقة الأولى ظهرت الدكتور «عايدة»، التي تجسد دروها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي في الجبل تصيد العقارب، وتتوصل أخيرًا لعقرب نادر، وصفتها بأن «لدغتها والقبر»، إلى جانب ظهور عدد من رجالها يعملون معها في تجارة العقارب، على رأسهم «حمدان» الذي وبخته بشدة عندما لاحظت أنه ضم لفريقه صبي صغير السن يتيم الأب يعمل ليساعد أسرته.

كما تضمنت الحلقة الأولى، حديث الدكتورة «عايدة» مع زوجها «ياسين»، وغربتهما في إنجاب الأطفال، فضلًا عن ظهور الفنان رياض الخولين، الذي يجسد شخصية «الحاج إسماعيل»، وهو والد «ياسين» زوج «عايدة»، وإرسال «الحاج إسماعيل» ابنه ليأتي بشقيقته من بيت زوجها بعدما تعرضت للضرب.

ولاقت الحلقة ردود فعل واسعة من قبل المتابعين وسط إشادة كبيرة بأداء الفنانة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا ويشارك به كوكبة من النجوم في مقدمتهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق.