المبعوث الأمريكي: زيلينسكي اعتذر لترامب

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "قدم اعتذارًا" في رسالة بعثها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين.

وقال ويتكوف: "بعث زيلينسكي رسالة إلى الرئيس ترامب واعتذر عن تلك الحادثة التي وقعت في المكتب البيضاوي، وأعتقد أن هذه خطوة مهمة".

والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي ترامب في كلمة أمام الكونجرس إن زيلينسكي بعث له رسالة يقول فيها إنه مستعد لتوقيع اتفاقية بشأن المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة.

وفي 7 مارس الجاري، أعلن ويتكوف، أن السعودية ستستضيف اجتماعا أمريكيا أوكرانيا، لمناقشة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويأتي الاجتماع في أعقاب توتر شهده لقاء الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، في 28 فبراير الماضي، في البيت الأبيض حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون توقيع اتفاق بشأن المعادن النادرة، التي يطالب ترامب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.