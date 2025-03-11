انهيار حكومة البرتغال بعد خسارة تصويت على الثقة داخل البرلمان بعد أقل من عام

بعد أقل من عام على توليها الحكم، سقطت الحكومة المحافظة في البرتغال بعد أن خسر رئيس الوزراء لويس مونتينجرو التصويت على الثقة في الحكومة داخل البرلمان البرتغالي في لشبونة.

وتعين على الحكومة الاستقالة ليتم اللجوء إلى انتخابات عامة ثالثة في البلاد خلال ثلاثة أعوام.

ولم يتضح عدد الأصوات الدقيق على الفور، لكن رئيس البرلمان خوسيه بيدرو أجويار برانكو قال إن حكومة يمين الوسط قد تعرضت للهزيمة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)

وكان لدى الحكومة، وهي تحالف من حزبين بقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكى ، 80 مقعدا فقط في الهيئة التشريعية الحالية المكونة من 230 مقعدا. وقد تعهدت أغلبية كبيرة من المشرعين المعارضين بالتصويت ضد الحكومة.