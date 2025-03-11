أعلنت نقابة الصحفيين عن إتاحة استخراج كارت “ميزة” المدفوع مسبقًا مجانًا لجميع أعضائها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، خلال الفترة من الساعة 4 عصرًا حتى 9 مساءً، بمقر النقابة بالدور الأرضي، وذلك تزامنًا مع الإفطار الرمضاني السنوي.

وأعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تقديره للدعم الذي يقدمه محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وكريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، لتعزيز التعاون مع النقابة في مشروع التحول الرقمي، والذي يشمل إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني عبر تطبيق النقابة على الهاتف المحمول وموقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات “الأهلي ممكن” وإتاحة الدفع بالبطاقات الائتمانية في خزينة النقابة.

من جانبه، أوضح جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن مشروع التحول الرقمي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات النقابية والمالية، وأن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسيرة النقابة في تبني التكنولوجيا لخدمة الأعضاء، قائلًا: “نهدف إلى تعميم التعاملات الرقمية، بما يُحقق الشفافية ويُسهِّل على الصحفيين إدارة التزاماتهم المالية في أي وقت”.

بدوره، أضاف محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد: “خدمة استخراج كارت "ميزة" تُقدَّم بدون رسوم ضمن مبادرة البنك المركزي للشمول المالي ولتشجيع الأعضاء على الانخراط في المنظومة الرقمية، ويُتيح الكارت تنفيذ المعاملات المالية إلكترونيًا بسهولة وأمان، بما في ذلك سداد الاشتراكات النقابية والمستحقات المالية. ويُمكن للصحفيين استخراجه مجانًا مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي لإتمام الإجراءات.”

تُوجّه النقابة الدعوة إلى جميع الأعضاء لاستغلال هذه الفرصة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بموعد غدٍ لإتمام الإجراءات، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن مواعيد أخرى سوف يتواجد فيها مسؤولو البنك الأهلي خلال شهر رمضان وبعد عيد الفطر لمساعدة الأعضاء الراغبين في استخراج كارت "ميزة" مجانًا.