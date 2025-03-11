العثور على جثمان طالب ثانوي داخل بئر مياه زراعي في الأقصر

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عثر أهالي قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر على جثمان طالب بالمرحلة الثانوية داخل بئر مياه زراعي، وذلك بعد تغيبه قبل موعد الإفطار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى المختص، حيث يجري اتخاذ الإجراءات القانونية والفحص الطبي اللازم.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الطالب كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حسنة، وكان يشارك في الأنشطة الدينية بالقرية خلال شهر رمضان. وتواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.