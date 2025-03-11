الهلال يتفق على وديتين استعدادا لمواجهة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

يخوض نادي الهلال السوداني مباراتين وديتين في تونس وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا والمقرر لها في ابريل المقبل.

وكشف نادي الهلال عن خوض مباراتين وديتين في المعسكر التحضيري المقام بتونس، والذي أنطلق اليوم ويستعد من خلالها للأهلي حيث يواجه الفريق السوداني فريق البنزرتي يوم 18 مارس الجاري على ملعب الأخير، بينما يواجه النجم الساحلي في سوسة يوم 23 من الشهر ذاته.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي يوم 1 أبريل في ذهاب ربع النهائي على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع في موريتانيا.