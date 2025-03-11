أعلن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا وافقت على الدخول في مفاوضات فورية مع روسيا، في خطوة تهدف إلى وضع حد للصراع المستمر منذ أكثر من عامين.

وأكد أن الكرة الآن في ملعب موسكو، داعيًا الجانب الروسي إلى الموافقة على هدنة مؤقتة كخطوة أولى نحو تسوية النزاع.

وقال الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي: "لقد اتخذت كييف قرارًا شجاعًا بالموافقة على الدخول في محادثات مباشرة، ونأمل أن تستجيب روسيا بالمثل لإنهاء المعاناة وإحلال السلام".

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب التي اندلعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرًا عن استئناف مساعداتها العسكرية لكييف، بالتزامن مع محادثات عقدت في السعودية، وصفتها واشنطن بأنها إيجابية.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن أوكرانيا أبدت استعدادها لقبول هدنة مؤقتة لمدة 30 يومًا، بناءً على مقترح أمريكي، لكن موسكو لم تعلن موقفها النهائي بعد.

ويترقب المجتمع الدولي رد الكرملين على هذه المبادرة، وسط مخاوف من استمرار العمليات العسكرية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة.