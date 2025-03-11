سويسرا تحتل المركز الأول عالميا في عدد سفن الشحن

أصبحت سويسرا تملك أكبر عدد من سفن الشحن في العالم بفضل ملكية شركة (ميديترينيان شيبينج كومباني) "إم إس سي" التي يقع مقرها في جنيف.

وقالت جابي بورنهايم رئيسة رابطة ملاك السفن الألمان في هامبورج اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا، التي كانت تفخر من قبل بأنها صاحبة أكبر أسطول حاويات بحرية في العالم، تراجعت إلى المركز الثالث.

وأضافت أن الصين تحل في المركز الثاني بعد سويسرا.

يشار إلى أن "إم إس سي" هي أكبر شركة شحن في العالم. وتم تأسيسها في نابولي بإيطاليا في سبعينيات القرن الماضي، ثم تم نقل مقرها إلى جنيف.

واشترت الشركة مؤخرا عددا كبيرا من سفن الشحن، بالإضافة إلى شراء حصة في شركة الخدمات اللوجيستية بميناء هامبورج.