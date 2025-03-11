قال الفنان عصام كاريكا، إنه حقق نجاحًا كبيرًا كملحن طوال 20 سنة وذلك خلال الفترة من 1990 إلى 2010.

جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة «النهار»، حيث سألته الأخيرة عما إذا كان لديه المزيد ليُقدمه للجمهور.

وأضاف كاريكا: «أنا خدت زمني وزمن غيري»، موضحًا أن هناك 100 مطرب فنان من النجوم غنّوا من ألحانه أهم أغنياتهم، ما يؤكد أنه حقق نجاحًا كبيرًا حتى لو اختفى عن الساحة في فترة من الفترات.

ولفت إلى أنّ لديه تاريخًا كبيرًا يشفع له غيابه عن الوسط الفني، مؤكدا أن انخراطه في الغناء على حساب التلحين، وقضى منه الكثير من الوقت نظرًا لسفره للخارج كثيرًا.

ونوه بأنه حرص على تعويض ذلك عبر الأغنيات التي تُطرح في الأفلام أو المسلسلات أو المسرحيات، مؤكدا أنه عندما كان يغني كان البعض يخاف منه باعتبار أنه كان يحصر لنفسه الألحان الجيدة، وهو ما شكّل ضررًا له، ما جعله على قناعة بأنه أضر بنفسه بالغناء.

لكنه أكد أنه لم يندم على الغناء وأرجع ذلك إلى أنه حقق شهرة من خلال الغناء.

