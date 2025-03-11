محافظ الدقهلية يقود حملة تفتيشية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة تفتيشية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، لمتابعة مستوى الانضباط الإداري والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة.

وخلال جولته، قرر المحافظ إحالة كل من مدير الشئون الإدارية، ومدير الحملة الميكانيكية، وأمين المخازن، ومدير الإشغالات، و8 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق، وذلك بسبب التقصير في أداء المهام الوظيفية.

كما منح المحافظ، مدير الشئون الهندسية مهلة محددة لإنهاء كل تعاملات الإدارة المتعلقة بطلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال دون تعطيل.

وتضمنت الجولة تفقد المركز التكنولوجي وجميع الإدارات برئاسة المركز، حيث أكد المحافظ أهمية تحسين الأداء والالتزام بالمواعيد الرسمية، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح والتراخيص وتقنين أراضي أملاك الدولة.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، حسين البغدادي، مدير إدارة المراجعة والحوكمة، وفريق من إدارة الحوكمة والمراجعة، حيث تمت متابعة أداء الموظفين ومدى التزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة الدورية لضمان انضباط العمل داخل الوحدات المحلية، مؤكدًا أن الحملات المفاجئة ستستمر لضبط الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.