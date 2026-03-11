أوراكل تستفيد من ازدهار الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع إيرادات الحوسبة السحابية

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية (أوراكل) يوم الثلاثاء عن نمو قوي في قطاع الحوسبة السحابية لديها، ما ساعد على تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الكبير على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وارتفعت إيرادات عمليات أوراكل في الحوسبة السحابية بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الربع الأخير لتصل إلى 91ر8 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين.

وقفزت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداول بعد ساعات السوق عقب إعلان النتائج، بينما سجلت إيرادات بنية الحوسبة السحابية ارتفاعا بنسبة 84% لتصل إلى 9ر4 مليار دولار.

وتشارك أوراكل، التي يسيطر عليها إلى حد كبير الملياردير التقني لاري إليسون، في مشروع ضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات بالتعاون مع شركة أوبن أي آي، مطورة برنامج شات جي بي تي.

وكانت أسهم الشركة تحت ضغط في الأشهر الأخيرة وسط شكوك المستثمرين حول ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف.

وعموما، ارتفعت إيرادات أوراكل الفصلية بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 2ر17 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الأرباح إلى نحو 7ر3 مليار دولار مقارنة بـ 94ر2 مليار دولار في العام السابق.