رئيس جامعة القاهرة: أسرة طلاب من أجل مصر نموذج متميز للعمل الطلابي المنظم

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، حفل الإفطار السنوي لأسرة "طلاب من أجل مصر"، وذلك فى ساحة الجامعة أمام مبني القبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وعدد كبير من رؤساء الهيئات العامة والقيادات التنفيذية ورؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، كما حضر من قيادات جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عمداء الكليات ووكلائهم، ومستشارو رئيس الجامعة، ومديرو المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية والعاملين.

كما حضر الحفل أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدون، وأمناء الكليات، والمديرون العموم بمختلف الإدارات الجامعية، بالإضافة إلى عدد كبير من طلاب الجامعة.

وخلال الحفل، أعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بمشاركة منتسبي الجامعة هذه الأجواء الرمضانية المميزة، متمنيًا للجميع دوام الخير والبركة، مؤكدًا أن الإفطار الجماعي يعكس روح الأسرة الواحدة ويعزز أواصر التواصل بين مختلف أطراف المجتمع الجامعي.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن أسرة "طلاب من أجل مصر" نموذج متميز للعمل الطلابي المنظم، بما تقدمه من مبادرات وأنشطة تعزز ثقافة العمل التطوعي وقيم التعاون والانتماء داخل المجتمع الجامعي.

ومن جانبهم، عبَّر الطلاب عن سعادتهم بهذه المبادرة والأجواء الرائعة، التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تعزيز الروابط مع طلابها، معربين عن تطلعهم لاستمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في ترسيخ روح الانتماء والألفة داخل المجتمع الجامعي.

وعقب الإفطار، استمتع الحضور بأمسية رمضانية، تخللتها فقرات فنية متنوعة قدمها كورال جامعة القاهرة، حيث لاقت العروض تفاعلاً كبيرًا وأضفت أجواء احتفالية مبهجة على اللقاء فى الحرم الجامعي.