زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى «الاعتماد على الذات» لإثبات أن العقوبات لن تنجح

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون إلى "الاعتماد على الذات"، قائلا: إنه يجب توجيه "ضربة خطيرة" لمن يعتقدون بأن كوريا الشمالية سوف تستسلم للعقوبات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس.

وصرح الزعيم الكوري الشمالي بذلك - خلال الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم أمس الأربعاء - أي قبل يوم واحد من عقد كوريا الشمالية الدورة الأولى لمجلس الشعب الأعلى الـ14.

وقال كيم جونج-أون "من خلال قوتنا وتقنيتنا، التي تلائم ظروفنا واقتصاد الشعب القائم على الموارد، يجب أن نرفع راية تطوير الاقتصاد الاشتراكي بطريقة متسقة ونوجه ضربة لأولئك الذين يسيئون التقدير ويعتقدون بأنهم يستطيعون أن يجعلونا نركع أمام العقوبات".. مضيفا: "الاعتماد على الذات والاقتصاد المستقل للشعب هما أساس اشتراكيتنا وشريان الحياة الدائم الذي سيحدد مصير ثورتنا".

وألمح الزعيم الكوري الشمالي إلى قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر شهر فبراير في العاصمة الفيتنامية هانوي، لكنه ابتعد عن توجيه الانتقادات المباشرة إلى الولايات المتحدة ولم يذكر برنامج بلاده النووي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتأتي دعوة كيم إلى الاعتماد على الذات ومكافحة العقوبات، قبل لقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن مع الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة، لتنسيق نهجهما تجاه القضية النووية لكوريا الشمالية.