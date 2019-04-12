مستشار ترامب: إعلان «صفقة القرن» بات قريبا جدا

ــ «فورين بوليسى»: فوز نتنياهو فى انتخابات الكنيست يدمر أمل إقامة دولة فلسطينية



أعلن جون بولتون، مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأول، أن خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ«صفقة القرن»، ستعرض بـالمستقبل القريب».

وقال بولتون فى تصريح صحفى: إن «صفقة القرن قد باتت على الأبواب»، وذلك بعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى انتخابات الكنيست، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأضاف بولتون أنه «مستعد لإعلان الخطة الأمريكية للسلام فى الشرق الأوسط، وأن الإعلان عن صفقة القرن بات قريبا جدا».

وتزامن هذا التصريح مع تهنئة ترمب لنتنياهو بنجاحه فى انتخابات الكنيست، حيث قال ترمب: «نجاح نتنياهو فى الانتخابات هو علامة طيبة جدا لخيار السلام بالشرق الأوسط».

وأضاف ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى ولاية تكساس: «أود أن أهنئ بيبى (بنيامين) نتنياهو، يبدو أنه فاز بهذا السباق، ووصف ترامب نتنياهو بـ«الحليف والصديق الرائع».

من جانبها، اعتبرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، أمس الأول، أن فوز نتنياهو فى الانتخابات التى جرت يعنى تدمير الدولة الفلسطينية التى يأمل الفلسطينيين فى إقامتها.

وقالت المجلة الأمريكية إن ترامب ونتنياهو عملا فى الفترة الأخيرة على خلق واقع على الأرض لا يترك فرصة لإقامة دولة فلسطينية، مشيرة إلى أن تقويض أى أمل للفلسطينيين بإنشاء دولتهم المستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة يعنى أيضا أن خطة السلام الأمريكية ستصل ميتة.

إلى ذلك رأت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى لن يستطيع الاستمتاع طويلا بالنجاح الذى حققه فى الانتخابات.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها إن «النتيجة هى أن نتنياهو يوجد عند حافة هاوية بين نجاح سياسى ومأساة شخصية». وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من فوزه بفترة حكم خامسة إلا أنه ربما يتم النبش هذا الأسبوع فى الأدلة فى قضايا الفساد الموجهة ضده، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن «نتيجة الانتخابات أبرزت انقساما بين الإسرائيليين الذين يحتاجون نتنياهو كقائد، والإسرائيليين الذين يريدون رحيله».

وأضافت الصحيفة أنه «وبدلا من أن يعمل نتنياهو على تجاوز هذا الانقسام وخدمة الشعب الإسرائيلى فإنه يركز على التصدى لملاحقته الجنائية» وقالت: «يستطيع اليوم أن يحتفل بنجاحه، ولكن ربما يصبح العام المقبل فى السجن».