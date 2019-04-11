تونس وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز التعاون والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة

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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي صبري باش طبجي مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إليزابيتا بلوني سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في إطار أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية الإيطالية.

وقالت الخارجية التونسية في بيان اليوم "الأربعاء" أن جلسة العمل بين الجانبين تناولت تطورمستوى التعاون الثنائي والإشادة بدعم إيطاليا لمسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي لتونس.

وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات السياسية الثنائية القادمة وعلى رأسها الاجتماع الأول للجنة العليا التونسية الإيطالية بين رئيسي حكومتي البلدين ومنتدى الأعمال التونسي الإيطالي المزمع تنظيمهما بتونس فى شهر أبريل الجاري.

كما أكد الطرفان على أهمية دفع علاقات التعاون خاصة في المجالات التنموية والمالية والتبادل العلمي والتعاون اللامركزي وفي مجال مواجهة الهجرة غير الشرعية.