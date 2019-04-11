ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال مارس الماضي.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% شهريا، بعد ارتفاع بنسبة 1ر0% خلال فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3ر0% فقط.

وجاء هذا الارتفاع الأكثر من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي نتيجة الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة، والتي ارتفعت بنسبة 6ر5% بعد ارتفاع بنسبة 8ر1% خلال فبراير الماضي. وقد ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 16% خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 3ر0% خلال مارس الماضي بعد تراجعها بنسبة 3ر0% خلال فبراير الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المنتجين بدون حساب الغذاء والطاقة خلال الشهر الماضي 3ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% فقط.

كان تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر أمس الأربعاء قد أظهر ارتفاعا طفيفا في معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا بعد ارتفاع بنسبة 2ر0% خلال فبراير الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3ر0% فقط.

في الوقت نفسه، فإن أسعار المستهلك سجلت خلال الشهر الماضي أكبر زيادة شهرية لها خلال أكثر من عام نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5ر3%، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر0% في فبراير الماضي. وقد ارتفع سعر البنزين في الشهر الماضي بنسبة 5ر6% شهريا.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا، بنسبة 1ر0% خلال مارس الماضي، وهو ما جاء متفقا مع معدل الزيادة في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0%.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 9ر1% مقابل 5ر1% خلال فبراير الماضي. وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 2% مقابل 1ر2% خلال شباط/فبراير الماضي.