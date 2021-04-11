 البديل الألماني يقر برنامجه الانتخابي الذي يدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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البديل الألماني يقر برنامجه الانتخابي الذي يدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 10:43 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 10:43 م

أٌقر حزب (البديل من أجل ألمانيا) الألماني برنامجه للانتخابات البرلمانية الاتحادية المزمع إجراؤها في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل.

وجاء إقرار البرنامج بعد ساعات من النقاش خلال مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة دريسدن منذ أمس السبت.

وصوت 400 مندوب اليوم الأحد لصالح الطلب الرئيسي الذي تضمن العديد من التغييرات.

وكان عدد المندوبين الذين شاركوا في المؤتمر أمس وصل إلى نحو 570 شخصا.

ويتضمن الطلب الرئيسي الذي تم إقراره رفضا واضحا للاتحاد الأوروبي وتأييدا لخروج ألمانيا منه وتأسيس جماعة مصالح اقتصادية جديدة في أوروبا.

كما يتضمن البرنامج تقييد الهجرة وعدم السماح بعمليات لم الشمل العائلي للمهاجرين الموجودين في ألمانيا.

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