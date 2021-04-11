جامعة المنصورة تستضيف سيمينار أنشطة منظمة الفاو الأغذية والزراعة الموجهة للشباب

أكد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، على أهمية التطبيق الرقمي المفيد في الأغذية والزراعة وتحويل النظم الغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال افتتا،ح سيمينار أنشطة منظمة الفاو الأغذية والزراعة الموجهة للشباب في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تم عقده اليوم الأحد، بتقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة كل من الأستاذ الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد عبدالمجيد عميد كلية الزراعة جامعة المنصورة، والدكتور رشيد سراج مدير المبادرة الإقليمية للزراعات الأسرية ذات الحيازات الصغيرة وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتورة داليا أبو الفتوح المسؤول الزراعي ومنسق أنشطة الشباب بالمنظمة، والدكتور محمد موسى المسؤول الإعلامي بفرع المنظمة بجمهورية مصر العربية، والدكتور عادل زقيزق استشاري الإرشاد الزراعي بالمنظمة، والدكتورة علا عبدالرؤوف رئيس فاو موديل لطلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة.

وأعرب الدكتور أشرف عبدالباسط، عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة لهذا اللقاء الذي يستهدف تعريف الشباب وطلاب الجامعات المصرية بأنشطة منظمة الأغذية والزراعة الموجهة للشباب في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأثنى على الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال هذا اللقاء لأنها تتماشى مع اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الزراعية، مشيدا بجهد كافة القائمين على تنظيم هذا اللقاء، متمنيا استمرار التعاون بين جامعة المنصورة ومنظمة الفاو.