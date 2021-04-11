كوريا الجنوبية تستأنف التطعيم بلقاح استرازينيكا لفئات عمرية معينة

ستستأنف كوريا الجنوبية حملة التطعيم بلقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لهؤلاء بين أعمار الـ30 و60 عاما، حيث وازنت السلطات الصحية المخاطر المحتملة للتطعيم بهذا اللقاح، في مقابل تفش واسع للفيروس، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت الدولة الآسيوية قد أوقفت استخدام اللقاح لهؤلاء تحت 60 عاما الأسبوع الماضي، بعد أن تم تشخيص حالة أحد عمال الرعاية الصحية/20 عاما/ بأنها إصابة بجلطات دموية، بعد وقت قصير من تلقيه جرعة من لقاح "استرازينيكا". وأعقب ذلك تقارير مماثلة لجلطات دموية في أماكن أخرى، مما دفع عشرات الدول للحد من استخدام لقاح "استرازينيكا".

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان"سيتم استبعاد هؤلاء تحت 30 عاما من التطعيم بلقاح استرازينيكا".

وأضافت "ذلك لأننا خلصنا إلى أن المنافع من التطعيم باللقاح، لم تكن كبيرة بالمقارنة بمخاطر تكون جلطات دموية نادرة".

ومن جهة أخرى سجلت كوريا الجنوبية 614 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 109 آلاف و 559 حالة.

وسجلت البلاد 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1768.