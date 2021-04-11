حوارات (صوت مصر- تغيير الواقع) تناقش دور الفنون في سرد قصة التراث الحضاري وإبراز الهوية المصرية

بعد نجاح مواسمها الخمسة ووصولها إلى 11 مليون متابع السجاد اليدوي قطعة فنية تعكس ثقافة وهوية مصر وأصالة العمل

هند الكحال: صناعة السجاد تعبر عن حياة الناس وصناعها يحافظون على الإرث الثقافي لمصر

نادين عبد الغفار: نؤمن بالدبلوماسية الثقافية لمصر .. والأبد هو الآن رسالة أمل من مصر إلى العالم

أطلقت قمة صوت مصر أولى حلقات النسخة الجديدة من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” Narrative Summit- Reshaping Norms لعام 2021، والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” منذ العام الماضي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين في القضايا المختلفة.

وتناولت الحلقة الأولى من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” أهمية الفنون باختلاف أشكالها في سرد قصة التراث الحضاري لمصر، وإبراز الهوية المصرية عالميا؛ من خلال عرض تجارب رواد الأعمال من الشباب المصري في مجال الصناعات اليدوية ورعاية الفنون وتنشيط السياحة وإضفاء اللمسة المعاصرة على أصالة الماضي.

وخلال الحلقة الأولى من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” قال محمد الكحال، شريك ورئيس قسم الإنتاج بأنوال الكحال للسجاد، إن السجاد اليدوي قطعة فنية تعكس ثقافة وهوية مصر وأصالة العمل، ورغم ما تفرضه متطلبات السوق على العاملين في هذا المجال لكننا نعمل على إيجاد التوازن بين أن يحمل المنتج الروح القديمة والجانب الفني المميز للهوية المصرية في صناعة السجاد اليدوي، وفي نفس الوقت تقديم منتج معاصر وعملي ويصلح لاستخدامه في الأماكن المختلفة. وأضاف "الكحال" صناعة السجاد اليدوي تمر بثلاث مراحل أساسية نعتمد فيها على العمل بالطرق القديمة وتبدأ بتجهيز الخامات من الصوف، ثم مرحلة الصباغة، ثم مرحلة النسيج على النول وتجهيز المنتج نهائيا من قص وغسيل. وأكدت هند الكحال شريك ورئيس قسم المبيعات بأنوال الكحال للسجاد أنه من المستحيل تشابه سجادة مصنوعة يدويا مع سجادة أخرى، فالسجاد اليدوي يعد قطعة فنية فريدة من نوعها، وصناعة السجاد تعبر عن حياة الناس وصناعها من الفنانين الذين استطاعوا أن يحافظوا على مهنة تعد من الإرث الثقافي لمصر وأشارت الكحال" إلى أن مرحلة التصميمات واختيار الألوان في صناعة السجاد تتطلب حسا فنيا عاليا، وقد نكرر المحاولات عشرات المرات حتى نصل إلى درجة الألوان المناسبة للتصميمات والرسوم القديمة، وهي من المراحل الهامة في عملنا، وأكثر مرحلة تتطلب لمسة فنية، مضيفة أن تصميم السجادة قد يكون مستوحى من التاريخ والثقافة المصري في مراحلها المختلفة، وأحيانا ندمج في التصميم بعض اللمحات من الحضارة الفارسية، أو العثمانية، أو حتى الأوروبية. كما شاركت في الحلقة الأولى من النسخة الجديدة من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع" نادين عبد الغفار مؤسس آرت دي إيجيبت وقالت إن مصر دولة غنية بتاريخها وثقافتها، والأجانب عندما يقررون زيارة مصر فهم يريدون أن يعيشوا تجربة مختلفة تندمج فيها الحياة المعاصرة بالتاريخ وهو ما نحاول تقديمه في آرت دي إيجيبت، ففي الوقت الذي تساهم فيه الحكومة بدور كبير تطور المجتمع المصري لمواجهة متطلبات المستقبل نحاول من جانبنا المساهمة في فتح مجال مختلف لسياحة المعارض والسياحة الثقافية في مصر. وأضافت "عبد الغفار" نؤمن في آرت دي إيجيبت بالدبلوماسية الثقافية لمصر وإظهار قوتها الناعمة، وبدور الناس في الحفاظ على تراثهم الحضاري، مشيرة إلى أرت دى إيجيبت أطلقت خلال العام الماضي وانتشار فيروس كورونا معارض افتراضية لنشر إنتاج الفن المصري عالميا ولجمهور أكبر، كما تعاونت مع UN Women لتغيير الصورة الذهنية لدى الأجانب عن وضع المرأة ومشاركتها في العمل في مصر، وأكدت "عبد الغفار" أن معرض "الأبد هو الآن" الذي سيقام في أكتوبر 2021 لأول مرة عند هضبة أهرامات الجيزة سيكون تكريما من فنانين العالم للحضارة المصرية التي أثرت في جميع فنون العالم، وسيكون رسالة أمل من مصر إلى العالم بأن البشر وإنجازاتهم ستبقى مثلنا بقيت الأهرامات. وكانت قمة صوت مصر قد أطلقت العام الماضي خمسة مواسم من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” والتي حظيت بمتابعات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى 11 مليون متابع، وحققت 4.5 مليون مشاهدة و3.5 مليون تفاعل.