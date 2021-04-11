قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البيئة الأساسية، إن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى مع وزارة الري وجميع الجهات المعنية في وضع خطة للاستفادة من المياه وذلك منذ 6 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أن من أهم محاور الخطة تأمين مصادر مياه الشرب لعدد السكان الحالي أو حتى عدد السكان المستقبلي، ذاكرًا أنه يتم إنشاء محطات تحلية المياه لتخدم المستهدف السكاني المستقبلي لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عامًا.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى تنويع مصادر المياه بجانب مياه النيل الذي، مضيفًا أنه تم إنشاء 90 محطة تحلية مياه بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.

وذكر أن إجمالي المياه المحلاة في مصر منذ 5 سنوات كان يقدر بنحو 80 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى مضاعفة هذا الرقم إلى 18 مرة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح أن إجمالي المياه الجوفية يصل إلى 2.2 مليون متر مكعب يوميًا للمناطق التي لا تضم مياه سطحية أو محطات تحلية كالواحات والوادي الجديد، لافتًا إلى وضع خطة لمدة 30 عامًا لتأمين مصادر المياه في مصر.

