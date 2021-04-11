أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم حتى الآن إعطاء 79ر7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

وأفادت البيانات بأن معدل التطعيم في كندا يقدر بــ228 ألفا و837 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد سبعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 16 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 06ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و270 حالة.

ومضى عام وأحد عشر أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.