الرئيس التونسي: البرلمان العربي يضطلع بدور مهم للتعبير عن إرادة الشعوب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن البرلمان العربي يضطلع بدور مهم ومحوري للتعبير عن إرادة الشعوب العربية، وهو أداة دفع محورية للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في تنمية المجتمعات العربية والدفاع عن قضاياها العادلة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، بمقر إقامته بقصر القبة بالقاهرة، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.



وأعرب الرئيس التونسي - وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأحد - عن دعمه للبرلمان العربي ودوره البناء، مشيدا بدور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، وفي تحصين المجتمعات العربية من كل مظاهر التطرف والتفاعل مع الأوضاع الإقليمية المتسارعة وفق رؤى واستراتيجية جديدة وهو ما يدعم العمل البرلماني على المستوى العربي و يعزز من تواجده للدفاع عن مقدرات الأمة.



من جهته؛ أعرب رئيس البرلمان العربي عن اعتزازه وتشرفه بلقاء الرئيس التونسي؛ مثمنا دوره في حفظ الأمن والاستقرار بتونس وما تشهده من تطور في مختلف المجالات مما جعلها إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة.



كما نوه بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس التونسي في دعم القضايا العربية وعلى رأسها قضية سد النهضة بما يحفظ الحق المائي لمصر والسودان وكذلك جهود لحفظ دولة ليبيا والتوصل إلى اتفاق المصالحة بين الأطراف الليبية ودعم التقارب العربي، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الرئيس التونسي في دفع العمل العربي المشترك في شتى المجالات التي تخدم قضايا الأمة العربية.